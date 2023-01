Kosovo: ambasciatore tedesco, nessuna garanzia che Paesi Ue che non riconoscono indipendenza cambino idea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi è alcuna garanzia che i cinque Paesi dell'Unione europea che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo cambino la loro posizione. Lo ha dichiarato l'ambasciatore tedesco a Pristina, Jorn Rohde, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". "Non possiamo prendere decisioni al posto di altri Paesi, anche se stiamo compiendo degli sforzi per avvicinarci a quei cinque Paesi affinché riconoscano il Kosovo. L'inviato speciale dell'Unione europea, Miroslav Lajcak, ha parlato con loro e questo è uno sforzo congiunto per porre fine a questo problema", ha affermato Rohde. L'ambasciatore tedesco ha quindi sottolineato la necessità di "allargare il quadro" per risolvere la questione del Kosovo, senza "sprecare energie" su altre questioni. "Dobbiamo superare alcuni problemi come quello delle targhe automobilistiche, l'abbandono delle istituzioni del Kosovo da parte dei serbi o la campagna serba per il ritiro del riconoscimento del Kosovo, e andare avanti nel dialogo", ha detto Rohde. (Alt)