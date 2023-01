Speciale difesa: Ucraina, Rauti, alleanza coesa sostiene popolo ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte ad un inasprimento del conflitto in Ucraina. L'obiettivo comune, a livello internazionale, è quello di dimostrare a Putin che non può vincere. Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare al cessate il fuoco e avviare il negoziato di pace. Nell'incontro telefonico" con il presidente degli Stati Uniti, con il presidente francese, con il primo ministro britannico e con il cancelliere tedesco, "al quale ha partecipato il presidente Meloni, si è ribadita la coesione dell'Alleanza e il sostegno a 360 gradi al popolo ucraino attraverso aiuti umanitari e militari". Lo ha detto ad "Agorà", su Rai3, il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, che rispondendo ad una domanda sul Kosovo ha evidenziato "l'importanza per l'Europa, in termini di sicurezza e geopolitica, di un quadrante strategico come quello dei Balcani". (Rin)