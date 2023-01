© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: ambasciatore Gori, Associazione comuni serbi uno degli elementi chiave per normalizzazione relazioni - Uno degli elementi chiave per la normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina è la formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) nel nord del Kosovo. Lo ha affermato l'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Luca Gori, in un'intervista alla stampa di Belgrado. Gori ha aggiunto che "è importante che questa idea venga attuata al più presto" e ha sottolineato di "apprezzare molto l'approccio del presidente serbo Aleksandar Vucic", sulla questione. "Nei prossimi giorni si terrà in Serbia un dibattito sul futuro del Kosovo. È importante lavorarci tutti insieme, in modo costruttivo, al fine di stabilizzare le relazioni tra Serbia e Kosovo", ha affermato. Alla domanda se consiglierebbe a Belgrado di accettare la proposta europea sul Kosovo, Gori ha detto che non spetta a lui dare suggerimenti alle autorità serbe, perché queste "sanno molto bene come tutelare i propri interessi nazionali". Parlando dell'allargamento dell'Unione europea, l'ambasciatore italiano ha detto che si tratta di una "questione chiave" per l'Italia, anche se, ha aggiunto, "il processo di allargamento è lento". "Capisco perfettamente la frustrazione dell'opinione pubblica riguardo all'allargamento e penso che dobbiamo espanderci più velocemente", ha rilevato Gori, il quale crede che "da un lato la responsabilità sia dell'Ue e, dall'altro, sia dei Paesi della regione che devono attuare le riforme". L'ambasciatore italiano ha dichiarato di vedere in tal senso progressi in Serbia, "soprattutto per quanto riguarda la riforma giudiziaria", assicurando che l'Italia farà del suo meglio per "accelerare il processo" e per "dargli nuova energia e slancio".Agenzia Nova; (segue) (Res)