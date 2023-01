Croazia: presidente Milanovic, il Kosovo è stato rubato alla Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è stato rubato alla Serbia. Lo ha affermato il presidente croato, Zoran Milanovic, ripreso dal quotidiano politico belgradese "Danas". "Il Kosovo è stato preso di forza e tolto alla Serbia. Noi e la comunità internazionale l'abbiamo fatto. Abbiamo annesso il Kosovo, che è stato rubato alla Serbia. Chi l'ha fatto se non noi? Abbiamo riconosciuto il Kosovo, non è annessione, ma usurpazione", ha detto Milanovic. Parlando della guerra in Ucraina e delle somiglianze tra Crimea e Kosovo, il presidente croato ha detto che "anche la Crimea non sarà mai più Ucraina" e che "Serbia e Russia non sono la stessa cosa". "La Russia è un Paese pericoloso e nessuno lo capisce. Emozioni folli e odio stanno mettendo l'Europa in grave pericolo", ha sottolineato Milanovic, il quale ha concluso che "gli ucraini odiano patologicamente i russi, questo è un dato di fatto. I croati non odiavano i serbi tanto quanto loro odiano i russi", ha detto Milanovic.(Seb)