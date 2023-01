Serbia-Italia: ambasciatore Gori incontra ministro Esteri, focus su relazioni economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, è stato ricevuto oggi a Belgrado dal ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic. Secondo il comunicato della rappresentanza diplomatica, al centro del colloquio le eccellenti relazioni bilaterali tra Italia e Serbia, il contributo del nostro Paese all'esercizio di normalizzazione dei rapporti con il Kosovo e nel processo di integrazione della Serbia nell'Unione europea. Un'attenzione particolare è stata dedicata anche al rinnovato slancio dei rapporti economici tra Roma e Belgrado, sulla scia della Conferenza di Trieste ed in vista del Business forum Italia-Serbia di marzo. "L'Italia sta rilanciando il suo impegno in Serbia e nei Balcani come emerso dalla Conferenza di Trieste, i cui esiti ho illustrato al ministro degli Esteri Dacic. Vogliamo continuare a sviluppare le relazioni bilaterali, sostenere la prospettiva europea della Serbia e contribuire al mantenimento della stabilità della regione, a partire dalla normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina", ha dichiarato Gori. "Il rafforzamento dei legami tra Italia e Serbia passa anche dalle nostre relazioni economiche", ha aggiunto l'ambasciatore, "e con il Business forum di marzo puntiamo a rinnovarle, allargandole a nuovi settori ad alto contenuto tecnologico come l'agri-tech, la transizione verde ed energetica e le infrastrutture". (Seb)