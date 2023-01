Kosovo: Ldk conferma invito dell’ambasciata Usa a discutere dell’Associazione di comuni serbi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le competenze e le responsabilità costituzionali non hanno alternative, quindi l'Ldk, nel suo ruolo di opposizione, non ha modo di esercitarle. L'opposizione non può assumersi le responsabilità della maggioranza né del governo. Pertanto, la partecipazione delle istituzioni statali a questo processo è una necessità insostituibile. Ldk invita il governo del Kosovo a non nascondersi dietro accuse populiste contro l'opposizione, ma ad esercitare le proprie responsabilità come maggioranza e gestire la questione in conformità con la Costituzione e le leggi del Kosovo, nonché in stretto coordinamento con i nostri alleati", conclude il comunicato. (Alt)