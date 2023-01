Serbia-Kosovo: fondazione Ebert presenta bozza su statuto Associazione dei comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei comuni serbi (Zso) nel nord del Kosovo è un'entità legale costituita in conformità con la Costituzione e le leggi del Kosovo. Lo afferma la bozza sullo statuto della stessa Associazione, presentata oggi dalla Fondazione tedesca Friedrich Ebert di Pristina. Il testo, che definisce la struttura organizzativa, i rapporti con le autorità centrali, le norme legali, il bilancio e altro della Zso riporta che lo statuto, sviluppato in collaborazione con l'Istituto europeo per la pace (Eip), è "il più alto atto giuridico della Zso", che dovrebbe essere adottato dall'Assemblea Costituente di quella Associazione composta dai rappresentanti delle assemblee dei comuni partecipanti, in conformità con la legge, sulla conferma del primo accordo (2013) e sulla Costituzione del Kosovo. "Lo statuto sarà adottato da un atto legale del governo del Kosovo e assumerà la forza di un decreto del governo in conformità con il sistema legale del Kosovo, dopo l'esame della Corte costituzionale", afferma il testo presentato. (segue) (Alt)