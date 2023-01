© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Liberia George Weah ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alla guida del Paese entro la fine dell'anno. "Miei concittadini, verrò a breve da voi per chiedervi di rinnovare (...) per la seconda volta il mandato che mi avete dato sei anni fa", ha detto l'ex campione di calcio nel suo discorso annuale sullo Stato della Nazione in vista del voto previsto in ottobre. (Res)