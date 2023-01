Ucraina: Macron su invio caccia a Kiev, non vietato "per principio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato l'ipotesi di inviare aerei da caccia all'Ucraina sostenendo che "niente è vietato per principio" ma che per farlo servano determinate condizioni. Intervenendo durante una conferenza stampa a L'Aja al fianco del premier olandese Mark Rutte, Macron ha affermato che ci sono dei "criteri" da rispettare: una richiesta che deve essere formulata da Kiev, il fatto che una simile decisione non porti ad una escalation delle violenze e che l'invio di caccia serva esclusivamente ad aiutare l'Ucraina a resistere. L'invio di armamenti si effettuerà in base a questi tre criteri che "continueremo a guardare caso per caso", ha detto Macron. (Frp)