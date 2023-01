Ucraina: Rutte, impossibile al momento fornitura F-16 olandesi a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento i Paesi Bassi non possono fornire aerei da combattimento F-16 all'Ucraina. "Non ci sono consegne, non ci sono nemmeno richieste", ha detto il primo ministro olandese Mark Rutte nel corso di conferenza stampa congiunta con il presidente francese Macron a L'Aia. Come Macron, Rutte crede che non ci siano tabù nel sostenere l'Ucraina per vincere la guerra con la Russia. "Ma sarebbe davvero un grande passo successivo se si arrivasse a questo", ha aggiunto il premier olandese a proposito della fornitura di aerei da combattimento.(Beb)