Imprese: Mfe, da Cda ok a fusione di Mediaset Espana in Mfe-Media for Europe

- I Consigli di amministrazione di Mfe-Media for Europe N.V. e Mediaset Espana Comunicacion Sa hanno approvato oggi il progetto di fusione transfrontaliera di Mediaset Espana Comunicacion in Mfe-Media for Europe. Le Assemblee degli azionisti delle due Società - informa una nota di Mediaset - saranno convocate per approvare la fusione, presumibilmente nel mese di marzo 2023. "Come stabilito, procede il percorso di Mfe-Media for Europe verso la creazione di un gruppo mediatico paneuropeo. Il progetto di fusione approvato oggi, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia e dalla crisi economica generata dal conflitto in Ucraina, rappresenta un passo avanti nella costruzione di un polo televisivo europeo in grado di sostenere la competizione internazionale con maggiore solidità̀ e dimensioni più adeguate. Al termine del merger, Mfe-Media for Europe avrà il controllo al 100 per cento delle attività spagnole e italiane della società, oltre a essere primo azionista in Germania del broadcaster quotato ProSieben-Sat1. Continua quindi il progetto verso un progressivo consolidamento cross-country: un nuovo gruppo di tv nazionali focalizzate sulla produzione di contenuti locali che potrà lavorare per costruire una piattaforma tecnologica e commerciale di grande scala a livello europeo", dichiara Pier Silvio Berlusconi, Ceo di Mfe-Media for Europe. (Com)