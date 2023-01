Usa: Casa Bianca terminerà stato di emergenza relativo alla pandemia il prossimo 11 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è intenzionato a terminare lo stato di emergenza sanitaria nazionale relativo alla pandemia di Covid-19 il prossimo 11 maggio, dopo una ultima estensione. In una nota in cui viene annunciata l’opposizione del governo federale a due proposte avanzate dai repubblicani per terminare subito la misura, la Casa Bianca ha spiegato che lo stato di emergenza sarà prorogato “un’ultima volta” fino al prossimo 11 maggio. “Si tratta di un provvedimento volto a rispettare la prassi di fornire almeno 60 giorni di preavviso prima di terminare una misura del genere: questa ulteriore proroga, in ogni caso, non avrà alcun impatto in termini di restrizioni sui cittadini”, si legge nella nota. (Was)