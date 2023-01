Sicurezza: il Kenya istituisce un'unità di polizia per proteggere le infrastrutture idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya ha lanciato un'unità di polizia per proteggere le sue infrastrutture idriche da episodi di vandalismo e terrorismo. Lo ha annunciato il segretario degli Interni, Kithure Kindiki, spiegando in una conferenza stampa che tutti gli impianti e infrastrutture ritenuti fondamentali per la sicurezza nazionale saranno da ora sotto il controllo della nuova Unità di polizia per le infrastrutture critiche (Cipu). L'iniziativa è una risposta all'aumento di sabotaggi ed attacchi alle infrastrutture da parte di gruppi armati locali, in particolare Al Shabaab ed altre milizie affiliate ad Al Qaeda. Gli impianti idrici kenioti sono stati anche oggetto di vandalismo da parte di attivisti locali, in azioni dimostrative che secondo le autorità costano al governo milioni di dollari l'anno. In questo contesto, il segretario principale del Ministero dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari Paul Rono ha annunciato che le misure di sicurezza sono state decise anche in previsione dei progetti futuri, ed alla programmata costruzione di circa 100 dighe di grandi dimensioni e oltre 1.000 impianti minori, da effettuare nei prossimi anni. "È necessario assicurarsi che questa infrastruttura sia protetta da atti vandalici, distruzioni e danni", ha spiegato. Nel 2020 l'ex presidente Uhuru Kenyatta aveva minacciato di punire con l'impiccagione i vandali che avevano danneggiato una ferrovia, un progetto costato al governo 3 miliardi di dollari. I ladri avevano rubato il guardrail per venderne i pezzi al mercato nero dei rottami metallici, stimato in milioni di dollari.(Res)