Lazio 2023: verso il voto, Rocca pubblica il programma, ora manca solo quello di Bianchi

- Partita tardi e in sordina, la campagna elettorale nel Lazio si prepara alla volata finale per il voto del 12 e 13 febbraio. Oramai mancano pochi giorni all'inizio del contro alla rovescia e tra interviste e confronti pubblici, i tre principali candidati alla presidenza della Regione Lazio – Alessio D’Amato per il centrosinistra, Francesco Rocca per il centrodestra e Donatella Binachi per il M5s – non perdono occasione per lanciarsi stoccate con botte e risposte a distanza. Il confronto riguarda sempre i temi di maggiore interesse pubblico: ciclo dei rifiuti, trasporti, grandi infrastrutture, sanità, lavoro e transizione ecologica. Questioni spinose che hanno quasi sempre visto i tre candidati in contrapposizione. D’Amato, primo a scendere in campo, è stato il primo ad aver presentato ufficialmente il programma elettorale. Dal reddito di formazione a “Lazio strade sicure”. Dal trasporto pubblico gratuito per i giovani, under 25 e anziani over 70, alle 100 comunità energetiche rinnovabili. Questi sono solo alcuni dei 10 punti principali del programma elettorale della coalizione di centrosinistra, guidata da D'Amato. Alcuni giorni fa, dopo le polemiche, è stato pubblicato online anche quello di Rocca dal titolo "Pronti a risollevare il Lazio". Ridurre la pressione fiscale, interventi sulla Sanità e rifiuti, con un focus sulla Cultura e i poteri per Roma Capitale: un programma, come definito più volte dallo stesso Rocca, "dinamico e aperto". "La dinamica pre-elettorale, la rapidità con cui siamo stati chiamati a confrontarci sulle priorità e sulle proposte, non ci ha ancora permesso l’approfondimento col territorio che riteniamo auspicabile e necessario", si legge. (segue) (Rer)