Bielorussia-Zimbabwe: Lukashenko arrivato ad Harare per una visita ufficiale di tre giorni

- Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha iniziato oggi una visita di tre giorni in Zimbabwe, la prima da lui effettuata in un Paese dell'Africa sub-sahariana. Il viaggio, riferiscono i media locali, segue la firma di accordi commerciali fra i due Paesi del valore di 350 milioni di dollari, un'intesa che include anche la fornitura ad Harare di macchinari agricoli. Negli ultimi sette anni le relazioni commerciali fra i due Paesi sono aumentati: nel 2019 il presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnagagwa ha visitato Minsk, mentre da parte sua Lukashenko ha pubblicato sul suo sito web ufficiale dei riferimenti ad un aumento delle transazioni commerciali con Harare. Secondo il programma ufficiale, le autorità dovrebbero firmare altri accordi nei settori dell'energia, della produzione, dei trasporti e della logistica. Lo Zimbabwe è stato sottoposto a sanzioni economiche occidentali per oltre 20 anni, spingendo l'ex presidente Robert Mugabe ad adottare una politica del "guardare a est" che ha rafforzato i legami commerciali con Paesi come Cina e Russia. L'imprenditore Alexander Zingman, cittadino bielorusso e statunitense che ha ampi interessi in Africa, è stato nominato console onorario dello Zimbabwe in Bielorussia dallo stesso presidente Mnangagwa. L'uomo d'affari ha respinto le accuse di trafficare armi. (Res)