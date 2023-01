Usa: aiuti alle imprese, durante la pandemia concessi 5,4 miliardi di finanziamenti non idonei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti potrebbe aver concesso fino a 5,4 miliardi di dollari di finanziamenti alle piccole imprese, nel quadro della pandemia di Covid-19, sulla base di numeri di Social Security (codice di nove cifre assegnato ai cittadini, residenti permanenti e lavoratori temporanei, per identificare le persone fisiche e tenere traccia dei relativi guadagni) potenzialmente non idonei. L’agenzia che si occupa di monitorare la spesa per gli aiuti relativi alla pandemia (Pandemic response accountability committee – Prac) ha pubblicato oggi un nuovo rapporto che prende in esame due diversi programmi di emergenza: Paycheck protection program (Ppp) e Economic injury disaster loan (Eidl). Due provvedimenti approvati dall’amministrazione Trump, che hanno consentito di emettere prestiti nei confronti delle aziende che rischiavano il fallimento a causa della riduzione delle attività derivante dalla pandemia e dalle relative misure restrittive. Il documento afferma che gli aiuti concessi dal governo hanno determinato anche un incremento degli sprechi e dei casi di truffa, in cui le richieste di finanziamento venivano avanzate utilizzando numeri di Social Security definiti “sospetti”. Il Prac ha esaminato un totale di 33 milioni di richieste, scoprendo oltre 221 mila casi in cui il richiedente ha utilizzato un numero non idoneo: circa un quarto di queste sono state approvate tra aprile 2020 e ottobre 2022, per un totale di 5,4 miliardi di dollari. (Was)