Brasile: Lula nomina 122 militari per il Gabinetto di sicurezza istituzionale

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha indicato 122 militari per integrare il Gabinetto per la sicurezza istituzionale (Gsi). La struttura equiparata a ministero che coordina le attività di intelligence del governo e monitora questioni di "rischio potenziale" per la stabilità istituzionale, oltre che garantire la sicurezza personale del presidente della Repubblica, era finita nel mirino del nuovo esecutivo dopo il tentativo di colpo di Stato dello scorso 8 gennaio. Lula aveva accusato alcuni militari di aver avuto un ruolo nell'attacco alle sedi del Parlamento, del palazzo presidenziale di Planalto e della Corte suprema (Stf). Per questo nel corso delle ultime settimane il presidente Lula aveva trasferito in tutto 83 militari che erano stati distaccati al Gs dal precedente esecutivo. (segue) (Brb)