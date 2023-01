Brasile: Lula nomina 122 militari per il Gabinetto di sicurezza istituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordando i "buoni rapporti" con i militari durante i suoi precedenti mandati, Lula aveva definito il passaggio di Jair Bolsonaro come un "terremoto" che ha "cambiato il comportamento di molta gente nel Paese". Per questo motivo era stato sostituito anche il comandante del Battaglione della Guardia presidenziale (Bgp), il tenente colonnello Paulo Jorge Fernandes da Hora. Il trasferimento di da Hora è stato disposto dopo la diffusione di un video in cui discuteva con alcuni agenti della polizia militare del Distretto federale che cercavano di fermare i sostenitori del presidente Jair Bolsonaro nel corso dell'invasione dei palazzi del potere a Brasilia. (Brb)