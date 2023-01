Italia-Grecia: incidente a F-4, Crosetto esprime "profonda vicinanza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto e tutto il ministero hanno espresso "le più sentite condoglianze" al all'omologo Nikolaos Panagiotopoulos ed al ministero della Difesa greco per l'incidente che ha colpito l'Aeronautica greca. "Profonda vicinanza ai familiari dell'Ufficiale scomparso. Attesa e speranza per il collega disperso", si legge in una nota su Twitter. Un aereo militare F-4 dell'aeronautica ellenica si è schiantato 46 chilometri a sud dell'aeroporto di Andravida, ubicato nella penisola del Peloponneso. Alcuni media hanno riferito che i due piloti si sono eiettati dall'aereo ma le autorità di Atene non hanno potuto confermare tale informazione. E' stata confermata in seguito la morte di un ufficiale. (Res)