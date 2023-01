Cospito: altra incursione degli anarchici a Roma, si alza il livello di attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale la tensione, e anche l'attenzione, per le incursioni degli anarchici a Roma e nel resto del Paese. Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio, nella Capitale, sono state date alle fiamme cinque auto della Tim. I veicoli, parcheggiati in un'area di sosta privata, davanti alla sede di via Val Di Lanzo, in zona Monte Sacro, sono andati a fuoco intorno alle 2:15 del mattino. Gli anarchici hanno rivendicato il gesto, esprimendo solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Sassari, e in sciopero della fame da oltre cento giorni per chiedere la sospensione del regime di detenzione 41bis. (segue) (Rer)