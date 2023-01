Cospito: altra incursione degli anarchici a Roma, si alza il livello di attenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo portato avanti un’azione incendiaria contro Tim. L’attacco è stato condotto introducendoci nel parcheggio di una delle sue sedi ed appiccando il fuoco a cinque veicoli. Tim collabora attivamente al controllo sociale attraverso l’installazione della rete della fibra ottica, telecamere e braccialetti elettronici", hanno scritto gli anarchici in una nota pubblicata sul sito "Rivoluzione Anarchica". "Questo è solo l’inizio e più che una minaccia è una promessa", si legge tra le altre cose nel comunicato, in cui gli anarchici esprimono "solidarietà ad Alfredo Cospito in lotta contro il 41 bis. Solidarietà a Juan, Anna, Ivan e tutti gli anarchici ostaggi nelle galere dello Stato". (segue) (Rer)