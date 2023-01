Cospito: altra incursione degli anarchici a Roma, si alza il livello di attenzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta del terzo episodio dimostrativo degli anarchici nella Capitale. Sabato sera ignoti hanno lanciato una molotov davanti al distretto di polizia in zona Prenestina, nelle stesse ore in cui la polizia stava identificando e denunciando 41 persone, ritenute responsabili del lancio di bottiglie e fumogeni in piazza Trilussa a Trastevere nel corso di un corteo spontaneo culminato in scontri con la polizia. Le proteste romane sono parte di un più ampio movimento che in Italia ha interessato città quali Torino, Trieste e Spoleto, e all'estero ha colpito il consolato italiano a Barcellona e l'auto di un funzionario italiano dell'ambasciata a Berlino, che è stata data alle fiamme. Per tutti questi fatti stamattina la procura di Roma ha aperto un fascicolo: il reato ipotizzato è danneggiamento e incendio aggravati dalle finalità di terrorismo. L’indagine è coordinata dalla procura antiterrorismo e svolta dai carabinieri del Ros e dagli agenti della Digos. (segue) (Rer)