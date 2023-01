Cospito: altra incursione degli anarchici a Roma, si alza il livello di attenzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha fatto sapere: "Lo Stato non scende a patti con chi minaccia". E l'attenzione, dal punto di vista della sicurezza urbana, è stata innalzata. "È doveroso, a un innalzamento della tensione, un innalzamento dell'attenzione", ha chiarito il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Stiamo seguendo con cura le proteste in maniera svincolata dai procedimenti in corso per questa persona", ha aggiunto, riferendosi a Cospito. Il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, ha precisato: “Esiste il rischio che il mondo anarchico possa trovare sponde in altri ambienti antagonisti. Il rischio è che la condizione di salute del loro leader possa compattare i vari movimenti”. In merito ai livelli di sicurezza della Capitale, il prefetto però ha assicurato che Roma “è presidiata in maniera adeguata in tutti i punti sensibili”. (segue) (Rer)