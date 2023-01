Cospito: altra incursione degli anarchici a Roma, si alza il livello di attenzione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cospito - ritenuto la mente della Federazione anarchica informale - è detenuto a Sassari da sei anni e da aprile scorso è sottoposto al 41 bis. È considerato il responsabile di diversi attentati. Ad aprile prossimo è attesa l’udienza sull’istanza dell’avvocato a sospendere il regime del 41 bis. L'uomo, 55enne, è in sciopero della fame da oltre cento giorni e le sue condizioni di salute si sono aggravate. Sulla sua vicenda è in corso un ampio dibattito tra chi ritiene che "il primo punto è la salute. E la situazione di Cospito preoccupa molto", come affermato da Mauro Palma, Garante nazionale delle persone private della libertà, e chi invece sostiene che la sospensione del 41bis creerebbe un precedente che rischia di allegerire le pene previste per attentati e reati di terrorismo. (Rer)