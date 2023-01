Mafie: Piantedosi, grande apprezzamento per operazione Polizia a Brindisi contro Sacra Corona unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande apprezzamento per l’operazione realizzata oggi a Brindisi dalla Polizia di Stato, con il coordinamento della locale Procura distrettuale, grazie alla quale sono stati eseguiti numerosi provvedimenti restrittivi nei confronti di soggetti affiliati al sodalizio criminale della Sacra Corona Unita, e ritenuti responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, detenzione di armi da fuoco e rapine", ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi che si è congratulato con il capo della Polizia Lamberto Giannini per l’importante risultato. "La lotta alla criminalità organizzata", ha proseguito il titolare del Viminale, "rappresenta una priorità assoluta, che verrà sempre perseguita con la massima fermezza. Un obiettivo fondamentale della nostra azione, per il raggiungimento del quale operano ogni giorno, con sacrificio e grande professionalità, le donne e gli uomini di tutte le forze di polizia. A loro, che presidiano senza sosta legalità e sicurezza sul territorio, va il mio pensiero e il mio ringraziamento". (Rin)