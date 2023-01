Lazio 2023: verso il voto, Rocca pubblica il programma, ora manca solo quello di Bianchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un capitolo è dedicato alla famiglia, descritto come "primo corpo intermedio" che bisogna valorizzare: Rocca, in un passaggio sulle adozioni, promette vigilanza per scongiurare nel Lazio "casi Bibbiano". Per quanto riguarda la Sanità, si promette l'azzeramento delle liste d'attesa nei primi 12 mesi di giunta e l'intenzione di "restituire" il Forlanini alla sanità regionale. Per la scuola Rocca intende "creare una filiera Istruzione-Formazione-Lavoro" con una "riscoperta di percorsi di formazione tecnica progressivamente abbandonata per inseguire la chimera di una società dove tutti hanno un'istruzione superiore senza considerare le reali esigenze del mondo del lavoro". "La gestione Zingaretti ha concepito una separazione tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Al contrario, noi li concepiamo come momenti consecutivi della crescita del cittadino", si legge nel programma. Tra i temi, un capitolo è dedicato ai piani di zona e alla casa: "per il centrodestra l'obiettivo espresso è quello di "ottimizzare e sfruttare al massimo le cubature già esistenti prima di valutare la necessità di altre realizzazioni edilizie". Ancora non annuncia una data per illustrarlo, la candidata del M5s, Donatella Bianchi. Ultima scesa in campo, è adesso impegnata sul territorio all’ascolto dei cittadini e delle realtà territoriali. Bianchi, in ogni caso, non perde occasione per rilanciare i punti cardine del suo programma: reddito di cittadinanza regionale, lotta all’inquinamento, sostenibilità, transizione ecologica e blue economy. (Rer)