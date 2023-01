Usa-Brasile: Bolsonaro chiede visto turistico di sei mesi negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha chiesto di poter ottenere un visto turistico della durata di sei mesi per poter rimanere legalmente negli Stati Uniti. Bolsonaro si trova negli Usa dallo scorso 30 dicembre. Avendo viaggiato quando era ancora in carica e su un volo di Stato, al suo arrivo gli era stato concesso un visto "A", concesso alle autorità straniere, della durata di 30 giorni: a partire da domani, 31 gennaio, la posizione di Bolsonaro sarà illegale e l'ex presidente potrebbe rischiare l'espulsione. Secondo il quotidiano economico statunitense "Financial Times" la domanda di Bolsonaro per un visto turistico è stata ricevuta dalle autorità Usa venerdì scorso. In patria Bolsonaro è indagato per una serie di presunti illeciti commessi nel corso della sua amministrazione. Altre indagini che lo riguardano sono legate ad un suo presunto ruolo giocato negli attacchi alle sedi istituzionali di Brasilia lo scorso 8 gennaio.(Brb)