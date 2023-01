Lazio 2023: Zaratti (Avs), verdi-sinistra novità di questa campagna, D'Amato uno di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il co-portavoce di Europa verde Lazio e deputato di Avs, Filiberto Zaratti, in una nota, dichiara: "Voglio utilizzare tre parole fondamentali, che hanno caratterizzato la nostra campagna elettorale: novità, unità e verità. Novità - spiega Zaratti - perché questa colazione deve rappresentare la novità nel panorama politico. Perché siamo per la giustizia ambientale e sociale. Non è possibile non avere una sinistra che sia ecologista in questo Paese. Unità perché abbiamo costruito una lista unitaria, in un mondo politico della sinistra che tende sempre a dividersi. Dove ci sono persone diverse, con storie differenti ma che convergono su un unico punto, cioè quello del cambiamento e del rinnovamento. La terza parola è verità. La verità - sottolinea co-portavoce di Europa verde Lazio - è che questa destra è peggiore di quello che pensiamo. Basti vedere cosa fa in Parlamento, con le battaglie contro le ong, contro i rave, contro tutte le libertà. E l'altra verità è che nessuno parla di programmi in questa campagna elettorale, tranne noi. Tranne la lista di verdi-sinistra. Alessio D'amato è veramente di noi. La sinistra deve rinnovarsi e Alessio D'Amato, con la sua storia di battaglie, deve governare la Regione Lazio, per tutte e tutti noi", conclude Zaratti. (Com)