Pd: Calenda, ingresso Giarrusso e Di Maio? Tristezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Se gli ex M5s Di Maio e Giarrusso dovessero entrare nel Pd sarebbe una "tristezza per loro", ma di fatto "sono già alleati. Nel Lazio siamo riusciti ad evitarlo perché Conte non ha voluto" l'alleanza. Lo ha detto il leader del Terzo polo, Carlo Calenda, a "Stasera Italia" su Rete4.(Rin)