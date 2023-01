Lazio 2023: D'Amato, per Bianchi candidatura è solo un test, usate il voto disgiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, "afferma di candidarsi per fare un test, o come diceva Jannacci per vedere di nascosto l'effetto che fa. I cittadini del Lazio meritano di più. La competizione è tra me e il mondo antico di Rocca". Lo scrive su Facebook il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Gli elettori hanno la possibilità di utilizzare il voto disgiunto. L'unica alternativa credibile al mondo antico è votare me come presidente", conclude D'Amato. (Rer)