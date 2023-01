© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:ROMA CAPITALE– Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene all'inaugurazione dello sportello per le Comunità energetiche e dello sportello Affari europei intitolato a David Sassoli. Sede del Municipio Roma I Centro, via Trionfale 19, Roma (ore 10)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al VII Congresso regionale della Cgil di Roma e Lazio "Il lavoro crea il futuro". Centro Congressi Frentani, via dei Frentani 4, Roma (ore 15)- Assemblea capitolina: all’ordine dei lavori, tra le altre cose, una serie di proposte di deliberazione sui debiti fuori bilancio. La seduta si svolge in Aula Giulio Cesare in Campidoglio ed è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale (ore 9:30 – 14:30) (segue) (Rer)