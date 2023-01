Pa: Salvini, nel nuovo codice contratti non possono dire no senza alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo codice dei contratti le Pubbliche amministrazioni "non possono dire 'no punto'”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al convegno dell’Associazione Trasporti Asstra, “Mobilievolution: imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese". Salvini ha aggiunto che le Pubbliche amministrazioni non potranno dare “un diniego di un’autorizzazione senza una soluzione alternativa”. “Ho trovato dossier dove si ragiona su dei percorsi da dieci, venti e trent’anni perché non sono tutti d’accordo, non ci può essere un micro comitato che blocca un investimento da 400 milioni di euro perché non si può spostare un albero”, ha concluso Salvini. (Rin)