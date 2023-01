Congo-Kinshasa: crolla la tribuna allestita per papa Francesco allo stadio di Kinshasa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tribuna dello stadio dei Martiri di Kinshasa allestita per la visita di papa Francesco in Repubblica democratica del Congo (Rdc) è crollata a poche ore dal suo arrivo. Lo riferisce "Rfi", ricordando che da qui è previsto che il prossimo 2 febbraio il pontefice parli a oltre 80mila giovani e catechisti che verranno ad ascoltarlo. A far crollare la tribuna, in ricostruzione, sono stati secondo le prime informazioni gli smottamenti del terreno provocato dalle ingenti piogge cadute a Kinshasa e dintorni. Nel frattempo, la polizia della capitale ha deciso di mobilitare 7.500 agenti all'aeroporto internazionale di Ndolo, vicino Kinshasa, per il discorso che il pontefice terrà l'1 febbraio. Circa 1 milione di persone sono attese a questo appuntamento per ascoltarlo.(Res)