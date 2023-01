Cospito: Sisto, no nessi tra trasferimento e violenze anarchici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Escludo che le proteste degli anarchici che abbiamo visto in questi giorni, con forme spesso violente, possano avere un nesso con il trasferimento di Alfredo Cospito, che invece si è reso necessario per le sue condizioni di salute. E' una scelta ponderata, parametrata sulla sua situazione fisica e sulla necessità di garantire la migliore assistenza sanitaria possibile. Il governo è fermo nel mantenere il rispetto delle regole, pronto però ad assumere la scelta migliore per quanto riguarda il rispetto della persona, anche nell'ambito del 41 bis. L'articolo 27 della Costituzione chiama a rispettare la dignità umana in qualsiasi condizione si trovi". Lo ha detto a "Menabò", in onda su Radio1 Rai, il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, che poi ha proseguito: "L'applicazione del 41 bis è una prerogativa giurisdizionale, non spetta al Parlamento decidere. Nel caso specifico, la Cassazione saprà parametrare al meglio la decisione, nel rispetto delle regole".(Rin)