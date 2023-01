Usa-Israele: Blinken a omologo Cohen, necessario ridurre tensioni nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Spetta a tutte le parti “ridurre le tensioni” nella regione. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nella conferenza stampa congiunta a Gerusalemme con il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, in occasione della visita del responsabile della diplomazia statunitense in Israele. Blinken ha espresso le condoglianze degli Stati Uniti a Israele per l’attacco avvenuto lo scorso 28 gennaio nei pressi di una sinagoga a Gerusalemme in cui sono rimaste uccise sette persone. “Siamo solidali con tutto il popolo di Israele mentre affronta il terrorismo. Lo faremo insieme”, ha dichiarato.(Res)