Lombardia 2023: Calenda, da riformisti Pd sempre e solo chiacchiere

18 ottobre 2021

- "Alla fine i riformisti del Pd lo sono sempre e solo a chiacchiere. Quando è il momento si fanno andare bene la qualsiasi. Anche la surreale alleanza con i Cinque stelle in Lombardia. Ho assistito al medesimo spettacolo in occasione dell'alleanza con i Cinque stelle prima del Conte II". Lo scrive su Twitter il leader del Terzo polo, Carlo Calenda, replicando al post con cui Pierfrancesco Majorino ringrazia Giorgio Gori e Stefano Bonaccini per il supporto. (Rin)