Ricerca: Cattani (Farmindustria), bene Schillaci su decreti attuativi per sperimentazioni cliniche

20 luglio 2021

- A nome di tutte le aziende farmaceutiche, esprimo grande apprezzamento per la firma - da parte del ministro della Salute, Orazio Schillaci - dei decreti attuativi di piena implementazione nel nostro ordinamento del Regolamento europeo in materia di sperimentazioni cliniche. Lo dichiara in una nota il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani. “Al ministro va un sincero ringraziamento perché a 100 giorni dall’insediamento del nuovo governo ha dato un’accelerazione decisiva raggiungendo un risultato a lungo atteso dalle imprese del farmaco e dal sistema Paese. Finalmente la nostra normativa è in linea con quella europea e ciò consentirà all’Italia di essere più attrattiva e alle aziende operanti nel Paese di essere protagoniste nella ricerca in un contesto internazionale sempre più competitivo. Il provvedimento semplifica le procedure, valorizza l’innovazione, velocizza l’accesso alla cura per i cittadini. Già oggi le imprese del farmaco investono oltre 700 milioni in studi clinici. Sono risorse importanti per i nostri centri clinici, che sono un’eccellenza in Europa, e per il Servizio sanitario nazionale”, aggiunge Cattani. (Rin)