Perù: proteste, parlamento riammette al dibattito mozione per anticipare elezioni al 2023 (4)

- Le proteste e i prolungati blocchi stradali stanno provocando ripercussioni sul fronte economico. La società mineraria cinese Mmg, che gestisce il giacimento di rame Las Bambas, nel sud del Perù, ha annunciato che fermerà le operazioni dal 1 febbraio a causa delle proteste in corso nel Paese. A seguito delle interruzioni del trasporto, si legge in un comunicato diffuso oggi, la società è stata costretta a un progressivo rallentamento delle sue operazioni a Las Bambas a causa di una carenza di forniture critiche. Se la situazione rimane invariata, fa sapere la compagnia cinese, la miniera fermerà la produzione di rame dal 1 febbraio 2023. Il giacimento produce circa il 2 per cento del rame prodotto a livello mondiale (Brb)