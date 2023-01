Trasporti: De Benedictis (Filt Cgil), più risorse e strutturali a Fondo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono più risorse e strutturali al Fondo nazionale trasporti. A chiederlo la segretaria nazionale della Filt Cgil, Maria Teresa De Benedictis, in merito a quanto emerso sul trasporto pubblico locale al convegno Asstra, in corso oggi a Roma, sottolineando che "bisogna intervenire in linea con quanto fatto con la manovra 2021 che oggi rischia di essere insufficiente per il caro energia". "Servono inoltre politiche di trasporto nazionali - prosegue la dirigente nazionale della Filt Cgil - che rendano più attrattivo il servizio del trasporto collettivo a discapito del mezzo privato e serve assicurare il miglioramento delle condizioni di lavoro a partire dal salario". "Nell'immediato - afferma infine De Benedictis - va bene accelerare l'iter dei decreti interministeriali per erogare le risorse già stanziate ma immaginare riforme senza risorse è stata l'illusione di questi anni ed il risultato nel trasporto pubblico è sotto gli occhi di tutti". (Rin)