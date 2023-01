Spagna: Stellantis raggiunge 500 mila unità di Citroen C3 Aircross in stabilimento Figueruelas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Stellantis ha raggiunto una produzione cumulativa di oltre 500 mila unità del modello C3 Aircross di Citroen nello stabilimento di Figueruelas, in provincia di Saragozza, dove viene prodotto in esclusiva mondiale. Secondo quanto riferito in un comunicato, questo modello viene esportato in 55 Paesi diversi a livello globale, tra cui Giappone, Sudafrica, Egitto e Mauritius. Tuttavia, il marchio ha dichiarato che i principali mercati di esportazione per la Citroen C3 Aircross includono Francia, Italia, Regno Unito, Germania e Turchia, sebbene la domanda sia forte anche in Spagna. (Spm)