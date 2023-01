Carburanti: Antitrust, avviata indagine conoscitiva prezzi per autotrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Antitrust ha deciso di avviare “una indagine conoscitiva sui prezzi dei carburanti per autotrazione in Italia, avendo riguardo alle dinamiche concorrenziali osservabili nelle diverse fasi della filiera, dall'estrazione alla distribuzione”. È quanto si legge nel bollettino settimanale dell’Antitrust. L'indagine è diretta ad approfondire “le dinamiche concorrenziali delle fasi di estrazione e raffinazione, nonché ad analizzare le evoluzioni dei prezzi intervenute nelle diverse fasi della distribuzione, al fine di verificare l'esistenza di eventuali ulteriori spazi di intervento”. Secondo l’Antitrust, è “opportuno svolgere approfondimenti ulteriori tenuto conto della rilevanza e attualità del tema, come testimoniata anche dalle indagini conoscitive che, nel corso del 2022, diverse autorità di concorrenza in Europa hanno avviato al fine analizzare l'andamento dei prezzi dei carburanti e alcune fasi specifiche della filiera petrolifera”. (Rin)