Germania: ministro Difesa Pistorius valuta ritiro anticipato dal Mali

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa della Germania, Boris Pistorius, sta valutando di anticipare il ritiro del contingente tedesco dal Mali, previsto entro il maggio del 2024. Rimanere nel Paese del Sahel fino ad allora “non ha alcun senso nelle condizioni attuali”, ha affermato Pistorius, come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Il prerequisito affinché le truppe tedesche possano continuare a operare in Mali è il sostegno delle autorità di Bamako. Da tempo, i rapporti tra Mali e Germania si sono guastati tanto che, a novembre del 2022, il governo federale ha deciso il ritiro delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) dal teatro maliano entro la metà del 2024. Pistorius ha criticato le autorità di Bamako per il rifiuto che hanno opposto all'impiego di droni da parte della Bundeswehr. Al riguardo, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha sottolineato: “Se i nostri militari non possono lasciare il campo o possono muoversi solo entro un raggio ristretto perché ai droni non è permesso volare, allora non stanno compiendo la loro missione”. Inoltre, ha aggiunto Pistorius, l'operazione in Mali è “uno spreco di denaro e di tempo, soprattutto per i militari che vi sono dispiegati, separati dalle loro famiglie e dai loro amici, e che rischiano”. Una decisione sul ritiro delle truppe tedesche dal Mali verrà, dunque, assunta a maggio scorso. Prima di allora, Pistorius visiterà il contingente della Bundeswehr nel Paese del Sahel, dove la Germania schiera fino a un massimo di 1.400 effettivi, inquadrati nella Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali (Minusma), in corso dal 2013. Da ultimo, la partecipazione della Bundeswehr a Minusma è stata prorogata fino a maggio prossimo, introducendo la possibilità del ritiro qualora la sicurezza delle truppe non sia più garantita. (Geb)