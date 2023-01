Ucraina: ministro Esteri israeliano, presto ambasciata a Kiev tornerà operativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L’ambasciata dello Stato di Israele in Ucraina sarà presto nuovamente operativa. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nella conferenza stampa congiunta a Gerusalemme con il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, in occasione della visita del responsabile della diplomazia statunitense in Israele. “Qualche giorno fa ho parlato con il mio omologo in Ucraina, il ministro degli Esteri Dmitry Kuleba, e gli ho comunicato che nelle prossime settimane l'ambasciata israeliana a Kiev tornerà in piena attività. Gli ho anche comunicato la mia intenzione di visitare Kiev nel prossimo futuro", ha dichiarato Cohen che ha sottolineato il costante aiuto fornito all’Ucraina in questi mesi di guerra. (Res)