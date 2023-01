Usa: indagini su Trump, gran giurì di Manhattan inizia a sentire testimoni sul caso Stormy Daniels

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, ha iniziato oggi a presentare ad un gran giurì le prove raccolte nel quadro delle indagini su Donald Trump, e sul pagamento che il suo staff avrebbe inviato alla pornodiva Stormy Daniels in cambio del silenzio su una relazione che avrebbe avuto con l’ex presidente degli Stati Uniti, nel 2006. Fonti anonime hanno confermato al “New York Times” che il gran giurì è stato già costituito, e che le prime testimonianze sono in programma nei prossimi giorni. Tra questi ci sarebbe anche David Pecker, ex editore del settimanale “National Enquirer”, che sarebbe stato visto questa mattina mentre entrava in tribunale insieme al suo avvocato. Secondo le fonti, il gran giurì avrebbe chiesto di interrogare anche Dylan Howard, già direttore del settimanale, e due dipendenti della Trump Organization, il conglomerato che gestisce le attività imprenditoriali dell’ex presidente Usa. Inoltre, le autorità avrebbero contattato anche diverse persone che hanno lavorato per Trump durante la sua campagna elettorale nel 2016: il caso di Stormy Daniels, infatti, ha acquisito particolare rilevanza per il presunto utilizzo di finanziamenti alla campagna elettorale per pagare la pornodiva, a cui sarebbero stati inviati 130 mila dollari in cambio del silenzio sulla loro relazione. (Was)