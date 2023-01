© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ringrazia su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel per la sua visita che, sottolinea la premier, "mostra attenzione alla posizione dell'Italia in vista per prossimo Consiglio europeo. Per noi è importante lavorare insieme per soluzioni europee a sostegno della competitività delle nostre imprese e per difendere i confini esterni dell'Unione". (Rin)