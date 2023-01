Roma: Prefetto, esiste il rischio che anarchici possano trovare sponda in gruppi antagonisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esiste il rischio che il mondo anarchico possa trovare sponde in altri ambienti antagonisti”. Lo ha detto il prefetto di Roma Bruno Frattasi, intervenendo in diretta a Rainews24. Riferendosi agli attentati e alle manifestazioni violente compiute dagli anarchici contro i simboli istituzionali del Paese per protestare contro il regime carcerario del 41bis a cui è assoggettato il loro leader Alfredo Cospito il prefetto ha detto che “il mondo anarchico ha vari modi di manifestarsi in vari Paesi europei; il rischio, - ha anche detto– è che la condizione di salute del loro leader possa compattare i vari movimenti”. La scorsa notte sono state incendiate nel parcheggio della Tim a Roma nel quartiere Monte Sacro 5 autovetture. Insieme ad altri obiettivi istituzionali “anche la Tim è diventata obiettivo degli anarchici – ha detto Frattasi aggiungendo però che – la situazione è monitorata. A Roma stiamo fronteggiando il fenomeno con molta attenzione e non lasciamo nulla al caso”. In merito ai livelli di sicurezza della Capitale, il prefetto ha assicurato che Roma “è presidiata in maniera adeguata in tutti i punti sensibili”.(Rer)