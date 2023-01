Lazio 2023: Mancini (Pd), cinismo e opportunismo Bianchi saranno puniti da elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Claudio Mancini, in una nota, dichiara: "Oggi la presidente del Parco delle Cinque Terre candidata alla presidenza della Regione Lazio per conto del Movimento 5 Stelle ha candidamente dichiarato di considerare le elezioni del Lazio un test per poi decidere se candidarsi alle europee. Un cinismo e un opportunismo che, come è facilmente prevedibile, saranno puniti dagli elettori del Lazio i prossimi 12 e 13 febbraio”, conclude Mancini. (Com)