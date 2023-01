© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro olandese Mark Rutte ha avuto un colloquio con il presidente statunitense, Joe Biden. "Dopo la mia recente visita a Washington, ho appena parlato con il presidente Joe Biden sugli ultimi sviluppi in Ucraina, consegne di armi e cooperazione Nato. L'importanza degli Stati Uniti come partner strategico per la sicurezza non può essere sopravvalutata", ha scritto Rutte su Twitter. (Beb)