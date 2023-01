© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale del Lazio, Laura Corrotti, di Fratelli d'Italia, in una nota, dichiara: "Totale solidarietà alla deputata e amica Chiara Colosimo per le minacce ricevute sui social, sono certa che non sarà qualche leone da tastiera a intimorirla. Siamo tutti Colosimo", conclude Corrotti. (Com)