Lazio 2023: Meleo (M5s Roma), Bianchi al lavoro per attuare leggi contro violenza donne

- La capogruppo del Movimento 5 stelle al Comune di Roma, Linda Meleo, in una nota, dichiara: "La proposta della nostra candidata presidente Donatella Bianchi che prevede la costituzione di parte civile della Regione Lazio, in tutti i processi in difesa delle donne che subiscono violenza e l'istituzione di un fondo per il patrocinio gratuito per le vittime di discriminazione e violenza, sono misure di civiltà e di sostegno per tutte coloro che si ritrovano a subire una delle peggiori brutalità che possano capitare. Se è vero che già esiste una legge regionale in questo senso - sottolinea Meleo - è anche vero che se questa non viene applicata rimane sulla carta. Se è vero inoltre che esiste un fondo per le vittime di violenza ma il fondo non viene finanziato adeguatamente, questo rimane un contenitore vuoto. Purtroppo - spiega la capogruppo del M5s al Comune di Roma - è quello che è accaduto in Regione Lazio e preme ricordarlo a chi ci accusa di voler realizzare cose che già esistono. Non basta scrivere in una legge che la Regione può costituirsi parte civile, è necessario che si passi dalle parole ai fatti. Basti pensare che dal 2014 la Regione Lazio non si è mai costituita parte civile in alcun processo di violenza contro una donna. Questo è inaccettabile. Passare poi da 8 strutture a 35 in 10 anni, quasi tre per anno per una intera Regione è sicuramente un passo avanti ma non mi pare un risultato di cui vantarsi. Non ci servono lezioni da esponenti di un partito, come il Pd, che non ha votato la Legge sul Codice Rosso. Quello che si fa e si deve fare per osteggiare un fenomeno di proporzioni enormi e per difendere le vittime di crimini atroci, non è mai abbastanza. E noi vogliamo fare di più", conclude Meleo. (Com)